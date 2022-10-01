Scoreboard: High school volleyball boxscores (Oct. 1)

BIGFORK 3, THOMPSON FALLS 1
|Bigfork;25;25;23;25;
|Thompson Falls;23;19;25;22;
BIGFORK: Aces – . Assists – . Digs – . Kills – . Blocks – .
THOMPSON FALLS: Aces – Gabriella Hannum 5. Assists – Ellie Baxter 21. Digs – Cheyla Irvine 11. Kills – Avery Burgess 16. Blocks – Ivy Finn Walsh 3.
BOZEMAN GALLATIN 2, KALISPELL GLACIER 0
|Kalispell Glacier;21;10;
|Bozeman Gallatin;25;25;
BOZEMAN GALLATIN 2, KALISPELL FLATHEAD 0
|Kalispell Flathead;22;20;
|Bozeman Gallatin;28;25;
BOZEMAN GALLATIN 2, HELENA CAPITAL 0
|Helena Capital;10;12;
|Bozeman Gallatin;25;25;
BOZEMAN GALLATIN 2, HELENA 1
|Helena;16;30;13;
|Bozeman Gallatin;25;28;15;
HAVRE 3, RONAN 0
|Ronan;6;22;17;
|Havre;25;25;25;
HIGHWOOD 3, CENTERVILLE 1
|Centerville;20;25;25;13;
|Highwood;25;21;27;25;
HOT SPRINGS 3, NOXON 1
|Noxon;11;12;25;21;
|Hot Springs;25;25;6;25;
LOCKWOOD 3, LEWISTOWN 1
|Lewistown;23;22;25;20;
|Lockwood;25;25;22;25;
LEWISTOWN: Aces – . Assists – . Digs – . Kills – . Blocks – .
LOCKWOOD: Aces – Kinzie Turner 4; Isabelle Iverson 2; Riley Shreeve 2; Gracie Hunt 1. Assists – Isabelle Iverson 23; Gracie Hunt 19; Kinsey Hassler 2; Kinzie Turner 1. Digs – Dani Jordan 20; Gracie Hunt 15; Kinzie Turner 11; Gracie Kuntz 10; Kinsey Hassler 9; Allison Hall 6; Riley Shreeve 5; CC Case 3; Isabelle Iverson 3; Keanua Rafferty 3; Keeley Eleazar 1. Kills – Allison Hall 12; Dani Jordan 12; Riley Shreeve 8; Keanua Rafferty 6; Keeley Eleazar 6; CC Case 2; Abbe Case 1; Gracie Hunt 1; Isabelle Iverson 1. Blocks – Dani Jordan 3; Allison Hall 1; CC Case 1; Riley Shreeve 1.
SEELEY-SWAN 3, LINCOLN 1
|Lincoln;8;25;19;7;
|Seeley-Swan;28;23;25;25;
STEVENSVILLE 3, BUTTE CENTRAL 2
|Butte Central;25;21;25;25;13;
|Stevensville;21;25;27;19;15;
BUTTE CENTRAL: Aces – . Assists – . Digs – . Kills – . Blocks – .
STEVENSVILLE: Aces – Sophie Berning 3; Lilly Newsom 2. Assists – . Digs – Sophie Berning 56; Daphne Engel 26; Emmy Kopsa 24; Lilly Newsom 4; Olivia Cannon 4; Kaytie Weiss 3; Izzy Richardson 2. Kills – Daphne Engel 25; Shelby Coleman 16; Shilo McLain Lampi 10; Tilli Danczyk 9; Sophie Berning 3; Izzy Richardson 1. Blocks – Shilo McLain Lampi 4; Izzy Richardson 2; Tilli Danczyk 1.
VALLEY CHRISTIAN 3, DARBY 0
|Darby;11;19;16;
|Valley Christian;25;25;25;
DARBY: Aces – . Assists – . Digs – . Kills – . Blocks – .
VALLEY CHRISTIAN: Aces – Ellie Hover 3; Sydney Goldbar 3; Ashlyn Kelly 2; Taevyn Beaudin 2; Emersyn DeGroot 1. Assists – Ashlyn Kelly 19; Ellie Hover 2; Riley Berkhalter 2; Asher Howie 2. Digs – Ellie Hover 9; Sydney Goldbar 8; Lauren Beard 8; Ashlyn Kelly 5; Taevyn Beaudin 4; Alexia Miller 2; Emersyn DeGroot 1. Kills – Ellie Hover 15; Emersyn DeGroot 3; Riley Berkhalter 3; Ashlyn Kelly 2; Sydney Goldbar 2; Alexia Miller 1. Blocks – Ellie Hover 1; Emersyn DeGroot 1.
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