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Women's basketball

Wyoming 65, Air Force 63

Wyoming24 15 15 11 65 
Air Force18 13 23 63 
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Wyoming: Tereza Vitulova 16, Taylor Rusk 8, Karla Erjavec 15, Alba Sanchez Ramos 9, Quinn Weidermann 7, Jaye Johnson 2, Jaeden Vaifanua 4, Tommi Olson 2, Selale Kepenc 2.

Air Force: Riley Snyder 20, Haley Jones 8, Emily Conroe 3, Allya Marlett 5, Kaelin Imel 14, Kamri Heath 2, Grace Hess 2, Nikki McDonald3, Cierra Winters 6.

 

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