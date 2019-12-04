Women's basketball
Wyoming 65, Air Force 63
|Wyoming
|24
|15
|15
|11
|—
|65
|Air Force
|18
|13
|9
|23
|—
|63
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Wyoming: Tereza Vitulova 16, Taylor Rusk 8, Karla Erjavec 15, Alba Sanchez Ramos 9, Quinn Weidermann 7, Jaye Johnson 2, Jaeden Vaifanua 4, Tommi Olson 2, Selale Kepenc 2.
Air Force: Riley Snyder 20, Haley Jones 8, Emily Conroe 3, Allya Marlett 5, Kaelin Imel 14, Kamri Heath 2, Grace Hess 2, Nikki McDonald3, Cierra Winters 6.